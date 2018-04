Dreimal hat Bariton Peter Edelmann in Mörbisch gesungen. Jetzt ist er der neue Künstlerische Direktor der Seefestspiele und kümmert sich um alles, was zum Gelingen der „Gräfin Mariza“ beitragen kann. Hat eine „Kinder-Mariza“ nach einem Buch von Marie-Theres Arnbom auf die Beine gestellt, kümmert sich um die Parkplatzsituation und installiert Apps zur Übersetzung des Librettos in die Sprachen der Nachbarländer Ungarn oder die Slowakei. Genres sieht er nicht so streng. Das „Land des Lächelns“ ist für Peter Edelmann eigentlich eine Operette und dem Publikum gönnt er Zeit. Jegliche Zeit, um über eine Pointe auch lachen zu können. Er weiß sie zu setzen; auch im Gespräch mit Ursula Magnes.

(c) Seefestspiele Mörbisch