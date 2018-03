Home Operette in Mörbisch Wer ist Peter Edelmann?

Diese Frage stellt Ursula Magnes in der ersten Sendung der vierteiligen Sendereihe „Operette in Mörbisch – Peter Edelmann über die Kunst der Unterhaltung“. Mit drei Jahren erlebte Peter Edelmann seine erste Oper, seine ersten „Meistersinger“ an der MET in New York, wo sein Vater als Hans Sachs das New Yorker Publikum beglückte. Er war es auch, der die Stimme des Sohnes entdeckte und mit täglichen Übungen ans Licht beförderte. Es folgten für den jungen Bariton Engagements in Koblenz und schließlich prägende Jahre an der Deutschen Oper Berlin unter der Intendanz von Götz Friedrich. Wie vieles hat sich auch das Unterrichten an der Musikuniversität Wien für Peter Edelmann einfach ergeben, ähnlich verhält es sich mit der Position des Künstlerischen Direktors der Seefestspiele in Mörbisch. Intendant möchte er in diesem Zusammenhanh nicht genannt werden. „Künstlerischer Direktor“ im Zusammenspiel mit seinem Team, das passt. Seine erste Premiere: Donnerstag, 12. Juli, „Grafin Mariza“ von Emmerich Kálmán. Vor 25 Jahren sang Peter Edelmann übrigens seinen ersten Danilo in Mörbisch. Engagiert von Harald Serafin.

© Seefestspiele Mörbisch / Jerzy Bin