„Meet, share and enjoy!“ – so lautet das Motto des Lokals „Momo. Pizza Gourmet“. Spezialisiert ist man hier auf sogenannte „Pizzette“. Die kleinen Pizzen mit 20 cm Durchmesser sind ideal zum Kosten und Teilen. Wer auf den Geschmack gekommen ist, kann alle Varianten auch in Form einer normal großen Pizza genießen.

Ein Highlight: die Pizza Mondello! Belegt mit gelben und roten Datteltomaten, Zwiebeln aus Tropea, Avocado, geräuchertem Thunfisch, rotem Pfeffer aus Szechuan, verfeinert mit dem Saft einer Bio Zitrone aus Amalfi und italienischem Olivenöl – hervorragend!

Kirchengasse 35

1070 Wien

www.momowien.at