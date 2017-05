In Bayreuth ist Jonathan Meese mit seinen Ideen zu Richard Wagners „Parsifal“ schon vor der Probenarbeit zur geplanten Permiere am Grünen Hügel gescheitert. Die Wiener Festwochen haben den bildenden Künstler mit dem österreichischen Komponisten Bernhard Lang zusammengebracht und so wird derzeit im Theater an der Wien eine Oper von Bernhard Lang nach Richard Wagners „Parisal“ geprobt: Mondparsifal Alpha 1-8 (Erzmutterz der Abwehrz). Simone Young dirigiert das Klangforum Wien und den Arnold Schoenberg Chor. Ursula Magnes hat vorab mit der Kundry der Produktion, der in Wien lebenden Sopranistin Magdalena Anna Hofmann gesprochen. Über ihren Fachwechsel vor 6 Jahren, die Probenarbeit mit Jonathan Meese, den nötigen Humor für #kunstmichanrufen oder #chefsacherichardwagner und dass sie eigentlich gar nicht Sängerin werden wollte. Durch die Sendung begleitet sie Arabella Fenyves.

(c) Foto Jan Bauer, Wiener Festwochen, courtesy of Jonathan Meese