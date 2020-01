Moniuszko, Karłowicz: Lieder.

Interpret: Piotr Beczała, Helmut Deutsch

Label: NIFC

EAN: 5906395034444

Piotr Beczała gehört unbestritten zu den bedeutendsten Tenören unserer Zeit. In Wien können wir uns daher sehr glücklich schätzen, dass er regelmäßig in unseren Opernhäusern live zu erleben ist, wie zuletzt in Moniuszkos Oper Halka im Theater an der Wien. Auf seiner jüngsten CD ist Beczała gemeinsam mit Helmut Deutsch mit Liedern von Moniuszko und Karłowicz zu hören.

Im vergangenen Jahr 2019 hätte der polnische Komponist Stanisław Moniuszko seinen 200. Geburtstag gefeiert und nicht nur in Polen selbst, sondern auch in vielen anderen Ländern wurde dieses Jubiläum gebührend begangen. Eine beeindruckende Halka im Theater an der Wien war u.a. einer der Beiträge in unserer Bundeshauptstadt. Piotr Beczała, damals als Jontek zu erleben, stellt nun auf seiner neuen Lieder CD sechs Lieder von Moniuszko einer Reihe von Liedern eines anderen polnischen Komponisten, Mieczyław Karłowicz gegenüber.

Karłowicz‘ Lieder atmen den Geist der Spätromantik, während jene von Moniuszko, wie viele seiner Opern, sehr volksliedhaft inspiriert sind. Piotr Beczałas Stimme hat den perfekten Schmelz für das eine die passende Geradlinigkeit für das andere und wer sich den Tenor bisher nicht als Liedsänger vorstellen konnte, wird hier eines Besseren belehrt. Man spürt so richtig, wie er es genießt, in seiner Muttersprache zu singen und auch wenn man des Polnischen nicht mächtig ist, fällt es durch seine Interpretationskunst nicht schwer, zumindest der jeweiligen Stimmung zu folgen. Für diese sorgt auch Klavierbegleiter Helmut Deutsch, der mit Beczała eine musikalische Einheit bildet und mal sich nobel zurückhält bzw. mal hervortritt, genau dort, wo es notwendig ist. Ein kleiner Nachtrag zum Moniuszko Jahr und für Beczała Fans mit Sicherheit unverzichtbar! (mg)