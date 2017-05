Interpreten: I Fagiolini

Label: DECCA

EAN: 028948316540

Am 15. Mai des heurigen Jahres feierte die Klassikwelt den 450. Geburtstag des Komponisten Claudio Monteverdi. Zu diesem runden Jubiläum gab es auch, wie könnte es anders sein, die eine oder andere Neuerscheinung mit seinen Werken auf dem CD Markt, mal in besserer mal in schlechterer Ausführung. Eine CD hat Michael Gmasz besonders beeindruckt.

Hört man den Namen Claudio Monteverdi, denkt man wohl gleich an den großen Wegbereiter der Oper. Sein Orfeo gilt als eines der frühesten Schlüsselwerke dieser damals neuen Gattung, manche bezeichnen den Orfeo sogar als erste Oper überhaupt. Denkt man weiter, ist es vor allem die Vespro della beata Vergine, die Marienvesper, die einem in den Sinn kommt. Dann allerdings ist es für den durchschnittlichen Musikliebhaber auch schon wieder vorbei mit Monteverdi. Umso besser ist es, dass es Anlässe, wie runde Geburtstage so mit sich bringen, dass sich viele Spezialensembles mit einer spannenden Repertoireerweiterung beschäftigen, wie I Fagiolini unter der Leitung von Robert Hollingworth. Das englische Vokalensemble hat bei DECCA unter dem Titel The other Vespers, eine Kombination unbekannter geistlicher Werke Monteverdis mit Musik seiner Zeitgenossen aufgenommen, die vom ersten Moment in den Bann zieht.

1986 hat Robert Hollingworth das Ensemble I Fagiolini, zu Deutsch die Böhnchen, ins Leben gerufen und diese CD soll auch die Feierlichkeiten des 30-jährigen Bestehens begleiten. Man merkt dabei sofort, dass Hollingworth sich nicht nur auf originale Interpretation konzentriert, sondern dass er sich auch seit Jahrzehnten mit dem Klang an sich und der Wahrnehmung des Publikums auseinandersetzt. Man fühlt sich mitten hineinversetzt in die St. Georgskirche in Cambridge, in der die Werke von Monteverdi, Viadana, Donati und anderen aufgenommen wurden. Die Stimmen von I Fagiolini verschmelzen dabei mit den Instrumentalklängen von The english Cornett and Sackbutt Ensemble, sodass eine einzigartige klangliche Einheit entsteht, die aber Monteverdis Transparenz trotzdem zulässt. Feierlicher Wohlklang, den man gerne in vollen Zügen genießt. (mg)