More Mozart.

Angeregt vom Konzert des Ensemble Resonanz unter Riccardo Minasi im Wiener Konzerthaus und der neuen CD der gleichnamigen Interpreten mit Wolfgang Amadé Mozarts letzten drei Symphonien, gestaltet Musikchefin Ursula Magnes schlicht und einfach ein Mozart-Rubato. Unter dem Motto: radio klassik Stephansdom spielt Klassik, Wiener Klassik. Und schaut auch mittels CD-Neuerscheinungen auf einen spannenden Diabelli-Variationen-Abend im Wiener Musikverein mit Rudolf Buchbinder. Wie komponierte Christian Jost so schön: Rock it, Rudi! Die Brücke auch hier: Mozart. Wenn es in Ludwig van Beethovens Variation Nr. 22 um Leporellos Frust geht: „Notte e giorno faticar“ di Mozart.

PS: Im abgelaufenen Monat Februar belegte Mozart mit 112 Einsätzen vor Haydn mit 77 und Beethoven mit 72 den ersten Platz in der Komponisten-Statistik.