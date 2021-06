Mozart Momentum 1785.

Interpreten: Leif Ove Andsnes, Mahler Chamber Orchestra

Label: Sony

EAN: 194397424621

Leiv Ove Andsnes trägt am Cover erstmals eine Brille. Klar, auch er ist älter geworden. Die vor Jahren entstandenen (2004, 2008) Aufnahmen von Mozart-Klavierkonzerten mit dem Norwegischen Kammerorchester sind immer noch schön anzuhören. Doch jetzt legt der Pianist in Sachen Mozart etwas Neues vor. Und mit Momentum Mozart 1785 ist der erste Teil in Form einer Doppel-CD bereits erschienen. Es folgt Mozart Momentum 1786 im Herbst. Die Jahre sind bewusst gewählt und zeigen einen Komponisten, der die Lakaien-Livree längst abgelegt hat. Es duftet nach Genius findet Musikchefin Ursula Magnes.

Leif Ove Andsnes musiziert und denkt mittlerweile in Zyklen. Mit dem Mahler Chamber Orchestra hat er bereits eine große Beethoven-Reise absolviert. Lange vor dem Corona gewürgten großen Beethoven-Jahr. Auch sein Kammermusikfestival im norwegischen Rosendal programmiert er thematisch. Aktuell widmet er sich als Pianist dem Mozart-Jahr 1785. Addiert zu den drei großen Klavierkonzerten in d-Moll, C-Dur und Es-Dur Kammermusikalisches und Solistisches. Diese „Rechnung“ geht auf. Auch die Maurerische Trauermusik zeigt das irdisch Endliche auf. Die Hörerin durchlebt ein Mozart-Jahr vom Februar bis Dezember 1785. In Wien. Dem Klavierland schlechthin.

Allein wie Leif Ove Andsnes Passagen aus der c-Moll Fantasie KV 475 musiziert, berührt. Er trifft den Mozart-Ton, vielleicht weil er ihn nicht bewusst anschlägt. Es kommt aus sich heraus. Mit all seinen Brüchen. Gerade in dieser Fantasie, wo der 15-jährige Beethoven schon lauert.

Das Wechselspiel mit dem Mahler Chamber Orchestra ist kraftvoll und fordernd. Die Erfahrung, schon die Beethoven-Konzerte ohne Dirigenten gemeinsam zu musiziert zu haben, ist zu spüren. Mozarts frische musikalische Gedanken sprudeln hin und her und vermitteln komponierte Spielfreude. Solist und Orchester begleiten sich gegenseitig. Ehe man sich‘s versieht, ist Mozart schon beim nächsten Gedanken. Und immer mit einem Fuß in der Oper. Endlich wieder Mozart aus der Mitte heraus musiziert. (um)