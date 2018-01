Mozart, aber wie?

Als er mit 15 Jahren von Leopold Mozarts Violinschule „Versuch einer gründlichen Violinschule“, erschienen in Augsburg 1756, erfuhr, war es für Emmanuel Tjeknavorian fast ein Schock. Darüber, dass er das Buch zuvor nicht kannte. Seitdem liest er regelmäßig und leidenschaftlich gerne in dieser Quelle für einen guten Vortrag. Besonders das 12. Kapitel „Von dem richtigen Notenlesen und gutem Vortrage überhaupt“ hat es ihm angetan.

Der Klassik-Tjek geht in der aktuellen Sendung der Frage nach wie man denn Mozart richtig spiele? „Es gibt keine Gesetze, aber die Regeln muss man kennen“, meinte sein Lehrer Gerhard Schulz. Emmanuel Tjeknavorian schickt unterschiediche Paarungen ins Rennen um drei seiner Lieblingssätze: Vladimir Horowitz und Robert Levin musizieren den langsamen Satz aus dem Klavierkonzert in A-Dur KV 488, Anne-Sophie Mutter und Simon Standage spielen den dritten Satz aus dem Violinkonzert G-Dur KV 216 und Karl Böhm und Nikolaus Harnoncourt kommen im ersten Staz der Symphonie in g-Moll KV 550 zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen.