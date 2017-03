Interpret: Maria Bengtsson, Orchestre de Chambre de Lausanne, Bertrand de Billy

Label: mdg

EAN: 760623197364

Ein Rezensent von Deutschlandfunk beschrieb ihre Stimme einmal als mädchenhaft süßen, höhensicheren Sopran mit einer Pianissimo-Kultur, die anrührt. Auf der Opernfreund.de liest man über ihren herrlich geführten, runden und nuancenreichen Sopran, mit dem sie bravourös alle Register zog und auch radio klassik Stephansdom Opernexperte Richard Schmitz spricht nach ihrem letzten Wien Gastspiel in Werner Egks „Peer Gynt“ von einer Ausnahmesängerin, die ihre Rollen der Solveig und der Rothaarigen mit prallem Leben erfüllt. Die Rede ist von der schwedischen Sopranistin Maria Bengtsson – auf unserer CD der Woche mit Musik von W.A. Mozart zu erleben.

Vom ersten Moment an, ist es ein Vergnügen, der Sopranistin Maria Bengtsson, gemeinsam mit dem Orchestre de Chambre de Lausanne unter Bertrand de Billy, auf ihrem Weg durch Mozarts Opernkosmos zu folgen. Von Idomeneo über die Zauberflöte, Don Giovanni, und die Hochzeit des Figaro führt diese Reise schließlich zu Fiordiligi in Cosí fan tutte. Rollen des gleichen Faches, die der jeweiligen Sängerin jedoch einiges an unterschiedlicher Stimmfärbung und verschiedenen Stimmungen abverlangt. Sei es die tragisch verliebte Illia, die den Wind bittet, dem heimlich Geliebten Idamante ihre Liebe zu gestehen, die bedrängte Donna Anna, die ihren Verlobten Don Ottavio auffordert, Rache an Don Giovanni zu üben, oder die im Moment verletzte Pamina, die während der drei Prüfungen Taminos seine Liebe zu ihr verloren glaubt – Maria Bengtsson dringt jeweils so tief in die Rollen ein, dass man als Zuhörer nicht umhin kommt, mit ihr zu leiden, zu lieben, sich jedoch auch mit ihr zu freuen.

Bengtsson hat alle diese Rollen Mozarts oftmals an verschiedenen Opernhäusern gesungen und konnte sich so in unterschiedlichen Interpretationen und mit unterschiedlichen Dirigenten den jeweiligen Partien annähern. Auch Bertrand de Billy gehört zu den für sie prägenden Dirigenten, ist sie doch schon im Jahr 2003 im Theater an der Wien bei Idomeneo unter seiner Leitung auf der Bühne gestanden. Sie führt ihre Stimme schlank, flexibel aber höchst präzise und blitzsauber durch die schwierigsten Koloraturen, verleiht ihr jedoch an den notwendigen Stellen auch das passende Volumen und die nötige Strahlkraft. Eine CD, mit der Maria Bengtsson einmal mehr unter Beweis stellt, dass sie aktuell zu den führenden Sängerinnen im lyrischen Sopranfach gehört. (mg)