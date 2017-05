Elisabeth Hilscher (ÖAW) über die Oper „Ascanio in Alba“, dem Beitrag W. A. Mozarts zur Hochzeit von Erzherzog Ferdinand mit Maria Beatrice d’Este am 15. Oktober 1771 in Mailand. Warum die Habsburger Mozart trotz seines großen Erfolges keine Anstellung angeboten haben, können Sie im Beitrag nachhören.

Inhalt teilen