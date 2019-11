Home Schwerpunkt Mozart-Briefe 11. bis 16. November.

Am 14. November 1719 wurde in Augsburg Leopold Mozart geboren. Vater und Erzieher eines Genies: Wolfgang Amadé Mozart. Verewigt auch durch seine berühmte Violinschule „Versuch einer gründlichen Violinschule“, Augsburg 1756. Genießen Sie Briefe vom Vater an den Sohn, vom Sohn an den Vater, vom Sohn an seine Ehefrau Constanze, vom Vater an die Tochter, vom Sohn ans Bäsle… Gelesen von Klaus Maria Brandauer, Nikolaus Harnoncourt, Sterman & Grissemann, Peter Matić und Christiane Hörbiger.

(c) Zeno.org: Faksimile der Handschrift des Briefs No. 266, Wien Sept. 1791, von Mozart.

