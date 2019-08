Seit 3 Jahren gibt es ein weiteres reizvolles Angebot nach Lemberg zu reisen: Die westukrainische Stadt hat sich als Mozart-Stadt entdeckt. 30 Jahre, von 1808-1838 wirkte Franz Xaver Mozart, der jüngste Mozart-Sohn in Lemberg, gründete den Cäcilienverein und vieles mehr. Das nahm auch Dirigentin und Energiebündel Oksana Lyniv, Chefdirigentin der Grazer Oper, zum Anlass, das LembergMozArt zu gründen. Beim Eröffnungskonzert in Brody gab es auch ein Wiedersehen mit Schriftsteller Joseph Roth, der in dem kleinen Städtchen geboren wurden, 1913 die Matura ablegte und das einstige Leben in Brody in vielen seiner Werke ein Leben lang beschrieb. Ursula Magnes berichtet aus Lemberg und Brody.

