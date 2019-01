Home Schwerpunkt Der Weltmeister…

Rund um den 27. Jänner klingt es zwischen Wien und Salzburg immer recht mozartisch. Salzburg feiert seine Mozart-Woche auf der Suche nach neuen und frischen Interpretationsansätzen und in Wien gedenken wir auch des 19. Todestages von Friedrich Gulda, der an Mozarts Geburtstag, am 27. Jänner 2000 in Weissenbach am Attersee starb. Den „Wolferl“ bezeichnete er gerne als „seinen Weltmeister“. Guldas Mozartspiel ist in vielerlei Hinsicht bis heute unerreicht. Genießen Sie eine Woche, gespikt mit seinen Mozart-Interpretationen! KV Gulda…

21. bis 27. Jänner 2019