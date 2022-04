Mozart, Hummel, Vanhal.

Interpreten: Sophie Dervaux, Mozarteumorchester Salzburg

Label: Berlin Classics

EAN: 885470023410

Vor ziemlich genau einem Jahr hat die Fagottistin Sophie Dervaux mit Impressions ihr solistisches CD Debüt gefeiert. Damals noch in Klavierbegleitung musiziert sie auf ihrem aktuellen Album nun erstmals solistisch mit Orchester. Und es gibt noch weitere Premieren auf unserer CD der Woche, wie Michael Gmasz verrät.

Schon seit mehr als vierhundert Jahren existiert das Fagott als Bassinstrument in der Kirchenmusik. Seit etwa zweihundert Jahren gibt es das Instrument in der Form, in der wir es heute kennen. Seit nicht ganz 20 Jahren nun spielt Sophie Dervaux Fagott, solistisch, als Kammermusikerin und seit 2015 auch als Solofagottistin bei den Wiener Philharmonikern. Für ihre erste Konzert CD hat sie sich als Partner jedoch das Mozarteumorchester Salzburg ins Boot geholt, mit dem sie nun werke von Mozart, Hummel und Vanhal aufgenommen hat. Das zweite Fagottkonzert in C-Dur von Letzterem erstmals überhaupt.

Auf dieser CD erleben wir jedoch nicht nur die aufgenommene Weltpremiere des Vanhal’schen 2. Konzertes, sondern auch die Premiere von Sophie Dervaux als Dirigentin bzw. musikalische Leiterin. Was ursprünglich aus einer organisatorischen Not heraus entstanden ist, erweist sich im Nachhinein als großes Glück. Man hört, dass Sophie Dervaux hier sehr eng mit dem Orchester verbunden ist, sehr intensiv an ihrer klanglichen Vorstellung gearbeitet hat. Da wird gemeinsam geatmet und phrasiert. Gerade bei den klassischen Konzerten ist diese Art kammermusikalischer Partnerschaft immens wichtig und das ist hier wunderbar gelungen. So musiziert Sophie Dervaux hier ganz direkt als prima inter pares, ohne die Schnittstelle des Dirigenten. Über ihre Qualität als Fagottistin muss an dieser Stelle gar nichts gesagt werden, denn hier wird einfach makellos virtuos aufgespielt, da ist kaum mehr Luft nach oben. (mg)