Mozart in Altenburg, Kleist in Kobersdorf.

Auch heuer wird der Sommer in kultureller Hinsicht wieder bunt und vielversprechend. Bernd R. Bienert und sein Teatro Barocco präsentieren ab 8. Juli in Stift Altenburg Mozarts Singspiel Bastien und Bastienne. Im burgenländischen Kobersdorf setzt Wolfgang Böck auf die Justizkomödie Der zerbrochene Krug von Heinrich von Kleist. Beide Intendanten kommen in dieser von Marion Eigl gestalteten Stunde zu Wort.