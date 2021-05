Mozart-Irrtümer?

Mozart ist einer der bekanntesten und beliebtesten Komponisten. Werke wie Eine kleine Nachtmusik und Die Zauberflöte kennt man eben. Aber wissen Sie auch, aus welchem Grund Mozart absichtlich ein schlechtes Stück komponierte? Der Autor, Musikwissenschaftsprofessor Philip Feldhordt, erklärt, was es mit dem Mozart-Effekt auf sich hat und welche Rolle ein Staubsauger beim Üben von Mozart-Stücken spielt. Außerdem erfahren Sie in diesem Buch, was Stefanie Hertel mit Mozart verbindet – oder eben nicht. Chefredakteur Christoph Wellner hat mit dem Autor gesprochen, präsentiert seine Antworten und spielt Lieblings-Mozart-Stücke.

Philip Feldhordt: Mozart. Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten.

Klartext Verlag. 104 Seiten.

ISBN: 978-3-8375-2270-9

