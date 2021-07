Für die Sommer-Ausgabe der Sendereihe hat Musikchefin Ursula Magnes den Direktor des Mozarteumorchester Salzburg Siegwald Bütow im Orchesterhaus besucht und im Nonntal am Fuße der Hohensalzburg, umgeben von herrlicher Natur, über Aktuelles aus dem Orchestergeschehen gesprochen. Im Zentrum steht dabei die CD-Reihe Mozart Next Generation der Schweizer Orpheum Stiftung. In Zusammenarbeit mit dem britischen Dirigenten Howard Griffiths ist auch das Mozarteumorchester Salzburg Teil dieser Gesamteinspielung sämtlicher Konzerte von Wolgang Amadé Mozart. Im Orchesterhaus entstanden dazu Aufnahmen mit dem jungen deutschen Fagottisten Theo Plath, mit dem chinesischen und seit 1o Jahren in Salzburg lebenden und studierenden Geiger Ziyu He und der amerikanischen Pianisten Claire Huangci. Exklusive Ausschnitte aus diesem Aufnahme-Projekt sind zu hören als auch ein erster Höreindruck der Posthorn-Serenade mit Reinhard Goebel und dem Mozarteumorchester Salzburg.

Weitere Themen sind das mit einem roten Mascherl aufgefrischte Logo, Konzerte im Rahmen des Carinthischen Sommers und des Lucerne Festivals mit Mirga Gražinytė-Tyla, die dem Orchester nachwievor sehr verbunden ist. Sowie die Aktion Klassik trifft Blasmusik! Ein bunter Reigen mit spannenden neuen Mozart-Aufnahmen.