Mozartstunde am Nachmittag.

Am 27. Jänner 1756 wurde Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart in Salzburg geboren. Um dieses Datum findet eigentlich die Mozartwoche in Salzburg statt. Wir bieten liebevoll edierte Mozartstunden in der Klassik am Nachmittag. Alles Gute zum 266. Geburtstag!

