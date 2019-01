Amadeus, Amadeus!

Am 27. Jänner 1756 wurde Joannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart im Fürsterzbistum Salzburg geboren. Es sollte nicht ohne Folgen bleiben. Dem Vater Leopold glückte die Erziehung des Wunderkindes, seine Musik wurde und ist weltberühmt und ebenso unsterblich. Mozart lieben eigentlich alle. Wer es so gar nicht tut oder kann, sollte am kommenden Sonntag das Programm von radio klassik Stephansdom meiden. Außer in Bach um 6 und mehr, da bleibt Mozart draußen – aus der Sicht des Thomaskantors noch nicht geboren… Ansonsten unterhalten Sie Nikolaus Harnoncourt, der Concentus Musicus Wien, die Wiener Philharmoniker und Wiener Symphoniker, Rudolf Buchbinder, Friedrich Gulda, die „Mozartisten“ von Joseph Lanner, „Mozart und Schubert“ von Werner Pirchner, „From Mozart With Love“ mit Igudesman & Joo und viele wie vieles mehr. KV 107,3!!!

(c) Mozarthaus Vienna, David Peters