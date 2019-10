Home CD der Woche MoZart – Zero to Hero.

Interpret: Daniel Behle, L’Orfeo Barockorchester, Michi Gaigg

Label: Sony Classical

EAN: 190759645826

Daniel Behle veröffentlicht mit dem L’Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg seine erste Mozart Arien CD – vom Verlierer Don Ottavio bis zum König Idomeneo. Es wurde langsam auch Zeit für ein solches Album.

Ins Jahr 2017 fällt die erste Zusammenarbeit des Tenors Daniel Behle mit dem L’Orfeo Barockorchester unter Michi Gaigg. Damals wurden ausgewählte Arien und Ouvertüren von Franz Schubert auf CD gebannt, und nun ist es, endlich, auch Mozart. Endlich deswegen, da Daniel Behles klare, strahlende Tenorstimme gerade wie prädestiniert für die verschiedenen Mozart Partien seines Faches ist. Ob es sich nun um vermeintliche Verlierer wie den geschassten Don Ottavio aus Don Giovanni, um leidenschaftliche Liebhaber wie Tamino und Belmonte oder um kaiserlich-königliche Helden wie Titus und Idomeneo handelt.

Prädestiniert heißt für mich in diesem Fall, dass das Timbre seiner Stimme, ohne groß auf die Tube drücken zu müssen, perfekt für die ausgewählten Arien passt. Man merkt, dass ihm diese Partien ganz natürlich von der Hand bzw. von den Stimmbändern gehen. Michi Gaigg und ihr L’Orfeo Barockorchester begleiten gewohnt knackig, historisch informiert, von der Begeisterung und dem Elan Daniel Behles inspiriert. Und dabei wäre es fast gar nicht dazu gekommen, wenn der Mozart Enthusiast Behle nicht kurzerhand eine Crowdfunding-Finanzierungskampagne für diese Aufnahme gestartet hätte, die diese Produktion letztlich erst ermöglicht hatte. Dass Daniel Behle an den Opernhäusern in Wien noch keinen Mozart gesungen hat, ist übrigens ein Versäumnis, dass hoffentlich bald nachgeholt wird. (mg)