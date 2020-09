Home Perspektiven OnAir-Führung: Trias der Wiener Klassik.

Durch die Austellung „Die Trias der Wiener Klassik – Haydn, Mozart & Beethoven“ im „Mozarthaus Vienna“ führt Sie der Kurator der Ausstellung und Vorsitzender der „Internationalen Joseph Haydn Privatstiftung Eisenstadt“, Walter Reicher.

Mozart und Haydn waren eng befreundet. Beethoven, dessen 250. Geburtstag heuer gefeiert wird, wäre gern ein Schüler Mozarts geworden, später wurde Haydn sein Lehrer. Diesen und anderen Beziehungen wird in der Sonderausstellung nachgegangen.

Welche Kindheitserfahrungen und Lehrer prägten sie? Was sind ihre jeweiligen Beiträge zur Entwicklung der „Wiener Klassik“? Was verband sie persönlich miteinander? Was hielten sie voneinander? Finden sich Parallelen in ihren Lebensläufen und Weltanschauungen?

Mit all diesen Fragen, bis hin zu ihren jeweiligen Ab-und Nachleben und ihren unterschiedlichen Eingängen in die Popularkultur, wird diesen drei Giganten der Musikwelt durch ausgewählte Objekte und Texte nachgespürt.