Vor der verdienten Sommerpause spaziert Staatsoperndirektor Dominique Meyer mit Musik von Wolfgang Amadé Mozart durch Wien – von der Schulerstraße und dem früher so genannten „Figaro-Haus“ in die Rauhensteingasse, wo Mozart am 5. Dezember 1791 starb, um nur zwei markante Orte zu nennen. Spazieren Sie mit! KV „zu Fuß durch Wien mit einer Mélange und Mozart“.

(c) Mozarthaus Vienna