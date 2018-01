Home Rubato Vergebung und Vergeltung.

Am 26. Jänner eröffnet die Mozartwoche 2018 ihr Programm mit einer Premiere von W. A. Mozarts Singspiel „Die Entführung aus dem Serail“ in einer Inszenierung von Andrea Moses. Es dirigiert René Jacobs, der die Oper in einer eigenen Textfassung im September 2014 für Harmonia Mundi bereits aufgenommen hat. Ein Wiederhören mit vielen jungen Sängerinnen und Sängern erwartet das Publikum der drei Aufführungen im Salzburger Haus für Mozart. Ursula Magnes hat mit Intendantin Maren Hofmeister über ihr bewusst gewähltes Motto „Vergebung und Vergeltung“ gesprochen und ob Salzburg Mozart hilft oder manchmal auch eher bremst. Dazu gibt es einen flotten Programmüberblick von Gardiner bis Gergiev, von Debüts bis hin zu den Aktivitäten für Kinder.

(c) Mozartwoche