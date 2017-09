Home Perspektiven Mütter in Haft.

Ein Besuch im einzigen Frauengefängnis Österreichs.

Wenn die zweijährige Alexandra* aus dem Kindergarten nach Hause kommt, muss sie durch fünf schwere Türen gehen, die vor ihr auf- und wieder hinter ihr zugesperrt werden. Denn Alexandra sitzt im Gefängnis – gemeinsam mit ihrer Mutter. Die Mama, das ist die 35-jährige Selina*. Wegen Betrugs sitzt sie seit sieben Monaten. Bis die Kinder drei Jahre alt sind, dürfen sie mit den Müttern hinter Gittern bleiben. Wie geht es diesen Kindern in Haft? „Für manche Kinder und ihre Mütter“, sagt die Gefängnisseelsorgerin Christine Hubka, „ist die Inhaftierung das Beste, das ihnen passieren kann.“ Eingebettet in eine Struktur lernen manche erstmals, was es bedeutet, ein Kind zu haben. Die Verantwortung für ihre Tochter spornt Selina an: „Ich wünsche mir, dass ich hier rauskomme und nie wieder rein.“

Gerlinde Wallner hat Mutter und Kind in der Justizanstalt Schwarzau besucht.

*Name von der Redaktion geändert