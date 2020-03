Home CD der Woche Music is the Cure.

Interpret: Ensemble La Ninfea, Mirko Ludwig



Label: Perfect Noise

EAN: 0719279933758

Pharmaunternehmen, Forscherinnen und Forscher auf der ganzen Welt suchen gerade nach einem Heilmittel und einem möglichen Impfstoff, um dem neuartigen Corona-Virus Herr zu werden. Und es ist zu hoffen, dass beides bald entdeckt und entwickelt wird. Wenn schon nicht zur Heilung, dann immerhin zur Linderung mag die Musik beitragen und da passt unsere CD der Woche wunderbar dazu, denn sie trägt schon den Titel – Music is the Cure.

„Ziel und Zweck dieser CD ist nicht nur der Versuch, alle erdenklichen Leiden zu kurieren, nein, sogar die Unsterblichkeit wollen wir Ihnen in Aussicht stellen! Denn jeder kennt das Auf und Ab von Gesundheit, Krankheit und Genesung, unabhängig von Alter, Herkunft und Status – einst wie heute.“ So eröffnet das Ensemble La Ninfea, zu Deutsch die Seerose, den Text im Beiheft zur neuen CD Music is the Cure. In Sammlungen und Archiven haben die jungen Musikerinnen und Musiker dazu geforscht und dutzende musikalische Rezepte zur Genesung und Heilung entdeckt.

Fündig geworden ist das Ensemble La Ninfea u.a. bei Henry Purcell, Anthony Holborne, Athanasius Kirchner, Jean-Babtiste Lully uvm. Außerdem hat das Ensemble eigene Fassungen bekannter und unbekannter Melodien und Themen beigesteuert, wie z.B. eine Version von La Follia, die Variationen von Corelli, Vivaldi und Martín y Coll mit eigenen Variationen verbindet. So ist nicht nur ein musikalisch lebendiges Album entstanden, sondern La Ninfea transferieren die Musik des 17. und 18. Jahrhunderts damit auch ins Heute. Schon bei der Konzepterstellung des Programmes war klar, es sollte ein Sänger dabei sein – mit Mirko Ludwig wurde dieser gefunden. Mag vielleicht der eine oder andere Tipp aus dieser „Hausapotheke von La Ninfea“ eher zweifelhaft sein, wenn es bei Purcell z.B. heißt: „Wer trinkt ist unsterblich und kann nicht verfallen, da Wein doch ersetzt, was das Alter verbraucht. Wer sich stetig feucht hält, zerfällt nicht zu Staub.“ – so setzt zumindest beim Anhören dieser CD hoffentlich die ersehnte Linderung ein! (mg)