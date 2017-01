Home Rubato Musical Premiere.

Am 27. Jänner ziehen zwei der legendärsten Streithähne der Filmgeschichte in das Wiener Ronacher ein – Don Camillo und Peppone. Unsterblich geworden sind in ihren Filmrollen Fernandel und Gino Cervi, als streitbarer Dorfpfarrer und nicht minder schlagkräftiger Bürgermeister. In Koproduktion mit dem Theater St. Gallen steht nun die Österreichische Erstaufführung des Musicals auf dem Programm, in dem Andreas Lichtenberger und Frank Winkels in die beiden Hauptrollen schlüpfen werden. Regie führt der Operndirektor des Salzburger Landestheaters Andreas Gergen. Bei Michael Gmasz erzählt er live im Studio, wie er die Handlung auf die Bühne bringt, welche Dramen sich in dem Musical abspielen und wie er es anlegt, neben Slapstick auch den nötigen Tiefgang in die Produktion zu bringen. Eine Musical Premiere in mehrfachem Wortsinn auf radio klassik Stephansdom.