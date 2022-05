Home Geschichten aus dem Archiv Musik aus den Archiven der Fürsten Lobkowitz.

Otto Biba erzählt vom Musikarchiv der Fürsten Lobkowitz auf Schloß Nelahozeves, nordwestlich von Prag, und den dort befindlichen Musikinstrumenten sowie vom Aktenarchiv der Familie auf Schloß Raudnitz. Er führt die Hörerinnen und Hörer auch in das Palais Lobkowitz in Wien, das in der Musikgeschichte einen besonderen Platz einnimmt, und in das Prager Palais Lobkowitz, wo Höhepunkte aus den Archiven und der Musikinstrumentensammlung ausgestellt wind. Sie hören Geschichten und Musik aus diesen Archiven, vom 16. bis zum 19. Jahrhundert.

Bild: Schloß Nelahozeves (c) www.lobkowicz.cz