Musik aus den Harrach’schen Archiven

Mit 30. Juni 2021 hat Prof. Otto Biba seinen Posten als Archivdirektor der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien verlassen. Auf radio klassik Stephansdom wird er weiter aus Archiven berichten – nicht nur aus Wien und Österreich, sondern auch international. Zum Auftakt der neuen (alten) Sendereihe Geschichten aus dem Archiv stöbert Biba in den Noten- und Aktenarchiven der Familie Harrach: in Wien, in Rohrau und New York.

Bild: Gemehrtes Wappen der Grafen von Harrach zu Rohrau und Thannhausen, mit Herzschild.