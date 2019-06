Home Rubato Musik bei Kaiser Maximilian I.

Am 25. Juni veranstaltet die Österreichische Akademie der Wissenschaften ein Konzert mit Werken aus dem Umfeld Kaiser Maximilians. Das Regensburger Spezialensemble „Singer Pur“ wird diesen Abend zusammen mit Marc Lewon, Künstler und Wissenschaftler an der Hochschule Schola Cantorum Basilienis, gestalten. Einleitende Worte gibt es dazu von Birgit Lodes, Universitätsprofessorin für historische Musikwissenschaft an der Uni Wien. Michael Gmasz hat sie schon vorab ins Studio eingeladen, um mehr über ihren aktuellen Forschungsschwerpunkt zu erfahren. Welche Art von Musik begleitete den Kaiser auf seinem Weg, welche Stile gab es allgemein im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert, auf welche Quellen bezieht sich ihre Forschung und welche Stellung hatten damals Komponisten am Hofe?

Bild © Wikipedia – Das Rosenkranzfest (Dürer) – Ausschnitt