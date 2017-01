Home Rubato Musik für die Himmelsburg.

John Eliot Gardiners Buch Bach. Musik für die Himmelsburg ist endlich auf deutsch im Hanser Verlag erschienen. Valentin Erben – Gründungsmitglied des Alban Berg Quartett – wird am 18. Jänner und am 28. Februar im Ehrbar Saal Bachs Suiten für Violoncello solo interpretieren. Schon am Mittwoch hat in der Kammeroper Viktor Ullmanns Spiel in einem Akt Der Kaiser von Atlantis Premiere. Begleiten Sie Marion Eigl durch diese abwechslungsreiche Stunde.