Musik im Advent.

Für viele Musikliebhaberinnen und Musikliebhaber gehört es zur Tradition, Händels Messias oder Bachs Weihnachtoratorium zur Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest im Konzert zu genießen. Leider bleibt uns allen in diesem Jahr auch diese Freude verwehrt. Dass es aber nicht immer nur Bach oder Händel sein müssen, zeigen auch in diesem Jahr wieder einige CD Neuerscheinungen mit Werken zur Weihnachtszeit. Das Label cpo ist Jahr für Jahr ein verlässlicher Partner, was interessante und vor allem bisher unbekannte Meisterwerke betrifft. Michael Gmasz präsentiert weihnachtliche Kirchenmusiken aus Breslau von Tobias Zeutschner und anonymen Meistern sowie italienische Instrumentalmusik zur Weihnachtszeit. Außerdem einen musikalischen Nachtrag zum gestrigen Marienfeiertag Claudio Monteverdis Marienvesper.