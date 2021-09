Home Rubato Musik im Augarten.

Anlässlich des MuTh Thementages auf radio klassik Stephansdom bleibt Michael Gmasz in seiner ersten Rubato-Ausgabe der neuen Saison ebenfalls im Augarten. War dieser doch schon lange vor dem MuTh ein Schauplatz musikalischer Genüsse in Wien. Mozart, Beethoven und Czerny spielten Morgenkonzerte, Johann Strauß nachmittägliche Unterhaltungen und abendliche Tanzveranstaltungen. Dazu gibt es weiterhin Wissenswertes rund um den nach wie vor jüngsten Konzertsaal Wiens, das MuTh am Augartenspitz.