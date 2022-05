Home Rubato Musik & Tennis.

Arnold Schönberg tat es, Erik Satie vertonte es, und vom Trompeter bis zur Bratschistin stehen sie alle am Platz: Tennis ist ein beliebter Sport- auch unter Musizierenden! Welche Gemeinsamkeiten Tennis und Musizieren haben, das bespricht heute Arabella Fenyves mit Tenniscoach Richard Korneck. Dass es Gemeinsamkeiten gibt, beweist schon einmal die Gegenüberstellung der Motivationsklassiker The Inner Game of Tennis und The Inner Game of Musik. Richard Korneck erläutert 12 Verbindungen– dazu gibt es sportliche Musik, von Mozart bis Strauss, von Bryn Terfel bis John Williams!