Live zu Gast bei Musikchefin Ursula Magnes im Rubato-Studio ist der neue Intendant des Theater an der Wien, der Regisseur Stefan Herheim. Was liegt ihm am Herzen? Wie will er das Publikum ansprechen? Welche Ideen bringt er in die Theaterstadt Wien und was erwartet das Publikum in der kommenden Saison. Musikalisch geht es querbeet durch das Programm der kommenden Saison 2022/23.

(c) Moritz Schell