Ob in San Francisco, Los Angeles oder daheim in Wien: Musik verbindet die Menschen miteinander.

Group Muse erfindet momentan in Nord Kalifornien das Hauskonzert neu, hier treffen sich Klassikfans in privaten Räumlichkeiten, lauschen einem Konzert und plaudern dann bei Drinks darüber. In der LA Opera erscheint das Publikum gesammelt zum Einführungsvortrag: 60 Minuten lang bilden sich Wissbegierige über die Feinheiten der Mozart Opern weiter- nach der Vorstellung selbst geht es dann mit Christoph Waltz im Interview weiter. Und in Wien gibt es den 1. Zyklus, der sich auf inklusive Art seinem Publikum nähert: klangberührt im Wiener Konzerthaus verspricht, Menschen mit und ohne Behinderung Seite an Seite in einem musikalischen Erlebnis zu verbinden. Drei aktuelle Musikerlebnisse, die Brücken bauen wollen.