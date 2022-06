Home Rubato Musik zum Schmunzeln.

Was das American Songbook ist- das wissen Sie vielleicht! Jene inoffizielle Sammlung an US-amerikanischen Songs, die einst den Sprung vom Musicalhit zum allgemein bekannten Jazz Standard schafften. Aber was, bitteschön, ist das European Songbook? Drummer und Percussionist Martin Breinschmid und seine beiden Kollegen von der Band Three Wise Men meinen, das es auch in der europäischen Musikgeschichte genug Hitverdächtiges wartet, um „verjazzt“ zu werden! Verdis Gefangenenchor, Lehars Viljalied und Bach’sche Barockmusik mischen sich da mit Ennio Morricone, O Sole Mio und It’s A Long Way to Tipperary. Am Sonntag, 26.6. um 19:30 gibt es das Konzert im Brahmssaal im Wiener Musikverein. Passend zu dieser Schmunzelmusik gibt es auch etwas zum Lachen: hören Sie Victor Borge mit Chopins Minutenwalzer und Liszts Liebestraum!