Home Rubato Musik zur Karwoche.

Musik zur Karwoche steht im heutigen Rubato auf dem Programm. Klänge, die große Komponisten dem Leiden und der Geschichte Christi gewidmet haben, oder auch Musik, die zum Gedenken an verstorbene Menschen entstanden ist. Durch die Jahrhunderte hat die Passionsgeschichte viele Künstler inspiriert- von Bach bis Händel über Mozart bis in unsere Zeit hinein. Dabei ist der musikalische Ausdruck so verschieden wie die Komponisten selbst. Genießen Sie Werke von Gustav Mahler, Maurice Duruflé und Antonio Caldara.