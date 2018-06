Home Rubato Musikalisches Fußballfest.

Die FIFA Weltmeisterschaft 2018 in Russland hat begonnen. Bei der Eröffnungsfeier im Moskauer Luzhniki Stadion kamen auch die Musikbegeisterten nicht zu kurz: an der Seite von Robbie Williams begeisterte die russische Sopranistin Aida Garifullina. Und Pianist Daniil Trifonov schwelgte mit dem russischen Jugendorchester unter Yuri Bashmet in Tschaikowskys Klangwelt. Ein Rubato zum Wochenausklang gestaltet von Marion Eigl.

(c) Decca / Simon Fowler