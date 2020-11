Home Rubato Musikmatinée aus Graz

Chefredakteur Christoph Wellner präsentiert Mitschnitte aus Konzerten der Katholischen Hochschulgemeinde Graz. Corona-bedingt findet die Matinée anders als sonst statt. Hier ein Ausschnitt von der Homepage:

Am 8. NOV findet die Musikmatinee in Küchen und Wohnzimmern statt. Wir treffen uns ab 10:00 per Zoom und dort können Laudes und das Können der KUG-Studierende und Bewohner*innen des KHG-Studierendenheimes miteinander genossen werden. Unterstrichen wird dies mit kulinarischen Genüsse einer Pastaria Brunchbox. Diese kann innerhalb von Graz zugestellt werden. Fragen und Austausch mit Musiker*innen und der KHG – Community sind herzlich willkommen.