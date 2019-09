Home Spezial Musikverein Graz – Aktuell!

Am 9.9.19 wird mit der 9. Symphonie von Ludwig van Beethoven die 205. Saison des Musikverein Graz in besonderer Besetzung eröffnet. Generalsekretär Michael Nemeth war bei Chefredakteur Christoph Wellner zu Besuch im Studio und berichtet nicht nur von einer der ersten Proben für dieses Festkonzert, sondern führt in einer akustischen Tour de force durch die kommende Konzertsaison. Zu hören gibt es neben Beethoven Werke von Monteverdi, Chopin, Wagner, Rachmaninow und Bernstein.

(c) Robert Illemann