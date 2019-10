Home Music'S'cool Musizieren in kleinen und großen Ensembles.

Nach den wienweiten Chören stehen in der neuen Ausgabe von Music’S’Cool die wienweiten Instrumentalensembles im Mittelpunkt. Diese bieten in verschiedenen Stufen vom absoluten Anfänger bis hin zum weit Fortgeschrittenen eine große Bandbreite an Musikstilen und Besetzungen. Michael Gmasz hat sich dazu die Direktorin der Stadt Wien Musikschulen, Swea Hieltscher, und den Leiter der Bezirksmusikschule Margarethen, Stefan Kallin, zum Gespräch eingeladen.

Foto Dr. SIMS Orchester, Odeon Mai 2016.