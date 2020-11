Home Aktuell Wir halten zusammen

Gerade jetzt ist Zusammenhalt angesagt. Denn Terror will Hass und Angst schüren. Aber Terroristen sind nur dann erfolgreich, wenn wir es zulassen.

radio klassik Stephansdom setzt Zeichen von Mut und Hoffnung.

In diesen Tagen hören Sie Statements von Menschen aus dem christlichen, muslimischen oder gesellschaftlichen Leben. Darunter Dompfarrer Toni Faber und die Pfarrerin der lutherischen Stadtkirche Julia Schnizlein, Caritaspräsident Michael Landau und die islamische Schulamtsleiterin Carla Amina Baghajati.

Sie erinnern an die Werte unserer europäischen Kultur, an das christliche Menschenbild und an den Glauben an Barmherzigkeit und die Würde des Menschen. „Unsere Werte bewahren wir am besten dadurch, dass wir sie weiterhin leben!“, sagt Caritaspräsident Landau. „Wenn wir weiter frei und ohne Angst handeln, denken, leben und lieben. Tag für Tag aufs Neue.“

Mut-Botschaften zum Nachhören:

„Unser Werte bewahren wir am besten dadurch, dass wir sie weiterhin leben! Wenn wir weiter frei und ohne Angst handeln, denken, leben und lieben. Tag für Tag aufs Neue.“

Michael Landau, Präsident der Caritas Österreich

„Ohnmacht schürt Angst. Die Erfahrung von Solidarität befreit einen aus der Ohnmacht. Das haben an dem Abend des Anschlags ganz viele Menschen erlebt.“

Melanie Wolfers, Ordensfrau und Bestseller-Autorin

„Extremisten wollen, dass wir Angst haben. Gerade jetzt ist Zusammenhalt angesagt. Und es ist kein Platz um Hass und Feindseeligkeit enstehen zu lassen, zu pauschalisieren oder zu diskriminieren. Möge Gott unsere Herzen mit Barmherzigkeit und Güte füllen.“

Ramazan Demir, Dozent an der Kirchlich Pädogogischen Hochschule (KPH) und ehrenamtlicher Imam

„Terror will Angst und Hass schüren, Terror will spalten. Terroristen sind nur dann erfolgreich, wenn wir es zulassen. Wir müssen noch entschiedener für einander da sein. Wir müssen für Freiheit, Gleichheit, Geschwisterlichkeit, für Nächstenliebe und damit für unsere Grundwerte eintreten.“

Klaus Schwertner, geschäftsführender Direktor der Caritas Wien

„Die Aussaat von Gewalt darf nicht unseren Zorn als Antwort haben, sondern unsere Bereitschaft für eine Gesellschat in Gerechtigkeit zu arbeiten, zu beten; und Worte zu finden, die über alle religiösen Grenzen hinweg das suchen, was uns gemeinsam ist: die Sehnsucht nach Frieden und Gerechtigkeit.“

Toni Faber, Dompfarrer von St. Stephan

„In diesen Tagen geht es um etwas, das ich tagtäglich in meiner Arbeit erleben darf. Es geht um Mut und Hoffnung. Denn die Stärke unserer europäischen Kultur, geboren aus dem unsäglichen Leid unzähliger Kriege, ist es zu zeigen, dass Liebe und Solidarität, Freude und Hoffnung stärker sind als Hass und Gewalt.“

Rainald Tippow, Leitung „PfarrCaritas“ und Nächstenhilfe der Erzdiözese Wien

„Wien hält zusammen! Ich habe das Gefühl, dass das wahr ist. So viele Menschen wollen verbunden bleiben, zusammen innehalten und zusammen trauern – um die Unschuld, die Österreich verloren hat. Wir werden uns nicht entzweien lassen.

‚Überwinde das Böse mit Gutem‘, schreibt Paulus im Römerbrief. Niemals hört Hass durch Hass auf. Hass hört durch Liebe auf.“

Julia Schnizlein, Pfarrerin der lutherischen Stadtkirche

„Wir Christen sind eben unglaubliche Optimisten. Wir glauben daran, mit Gottes Hilfe etwas zum Besseren lenken zu können… Ich werde mich in nächster Zeit darauf konzentrieren, mich in dieser Überzeugung nicht entmutigen zu lassen. Vielleicht wollen Sie sich mir anschließen – im Gebet, in Gedanken, im Engangement für den Frieden.“

Eva Hildmann, Seelsorgerin und Bibel-Referentin im Pastoralamt der Erzdiözese Wien

„Jetzt braucht es von uns allen ein verstärktes Engagement für Freiheit und Gerechtigkeit. Wien und Österreich haben eine breite Erfahung der gelebten Toleranz. Doch nun ist es nötig weitere Schritte zu setzten. ‚Die Einheit steht über dem Konflikt‘, sagt Papst Franziskus. Besinnen wir uns auf die demokratischen Werte der Zivilgesellschaft und den geschwisterlichen Austausch zwischen Angehörigen unterschiedlicher Religionen. Gemeinsam sind wir stark.“

Angelika Ritter-Grepl, Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung

„Internationaler Terror ist mir in meiner Arbeit nicht unbekannt. Eine solche Krise und Attacke ist immer auch ein Chance. Sie stellt uns vor Herausforderungen, dass wir uns im Vertrauen an Gott wenden. Und es ist die Chance, das Beste in einem zu aktivieren: die Kraft zum Guten, zu Verzeihen, und Dinge objektiv zu beurteilen. Ich wünsche Ihnen einen guten Umgang mit dieser Krise. Wir bewältigen diese Krise. Wir halten uns fest an Jesus.“

Pater Karl Wallner, Nationaldirektor der päpstlichen Missionswerke