Home Augartentöne MuTh 2018/19.

Was erwartet des Publikum in der nächsten Saison im MuTh, im Konzertsaal der Wiener Sängerknaben? Gewohnt bunt ist der Programmcocktail, den Direktorin Elke Hesse gemixt hat: Kinderoper, Kammermusik, Pantomime, Mozart in my hands… Ein Streifzug.