Thementag: Das MuTh!

Ein Thementag über Künstlerinnen und Künstler, Programme, die Saison 21/22 und den besonderen Konzertsaal des MuTh im 2. Bezirk am geografischen Mittelpunkt Wiens! Die Direktorin Elke Hesse spricht über die Abonnement-Zyklen Nachmittags im MuTh, Startpunkt. Klassik, den nachwievor modernsten Konzertsaal Wiens sowie was es bedeutet, am geografischen Mittelpunkt Wiens zu arbeiten.

Die Künstlerinnen und Künstler antworten auf die Frage, was für sie das MuTh bedeutet! Und stellen ihre eigens kuratierten Programme vor:

Franz und Matthias Bartolomey Im Fokus Cello, das Minetti Quartett Im Fokus Kammermusik, Johannes Fleischmann Sehnsucht zwischen den Welten, Christian Altenburger Master & Student, Volkhard Steude Violinen(n) zwischen Ost und West, Alt und Jung, Giti Huber und das Mamma Papa MIA Mitsingkonzert, Maria Radutu und Glasweise Klassiker.

Redaktion: Michael Gmasz und Ursula Magnes.