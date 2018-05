Home Operettenfenster My fair lady.

Wie der Musicalklassiker „My fair lady“ von Frederick Loewe auf Wienerisch klingt? Das hat Gerhard Bronner 1969 in seiner Adaptierung für das Theater an der Wien meisterhaft vorgeführt. Legendär fiel die Besetzung der heimischen Version aus: Josef Meinrad als arrogant-blasierter Phonetik-Professor Henry Higgins, Gabriele Jacoby als „anständig’s Mad’l“ Eliza Doolittle und Hugo Gottschlich als Elizas trinkfreudiger Vater Alfred P. Doolittle. Das Orchester des Theaters an der Wien unter Johannes Fehring bringt Broadway-Flair in die Donaumetropole und unterstützt tatkräftig Elizas Bemühungen um Anerkennung und Liebe ihres unnahbaren Prof. Higgins‘ – wir wünschen ihr ebenfalls „aan Fingerhuat voi Glück“!