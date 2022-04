Home CD der Woche My Life in Music.

Interpreten: Ruth Slenczynska

Label: DECCA

EAN: 028948522552

Joe Biden ist mittlerweile der 16. US-Präsident, seit sie auf der Bühne steht. Für viele seiner Vorgänger hat sie gespielt, mit einem sogar gemeinsam vierhändig im Duett. Doch während die Zeiten von Harry Truman längst nurmehr Einträge in den Geschichtsbüchern sind, gestaltet Ruth Slenczynska die Musikgeschichte nach wie vor aktiv mit.

93 Jahre Bühnenpräsenz – davon wagen wohl nicht einmal die meisten Musikerinnen und Musiker für ihren Nachwuchs zu träumen. 93 Jahre Bühnenpräsenz – das ist wohl auch Weltrekord (ohne jedoch das Guinness Buch der Rekorde befragt zu haben). 93 Jahre Bühnenpräsenz – die sich nun kompakt auf einer CD wiederfinden. Ein ganzes Leben der Musik verschrieben hat nämlich die Pianistin Ruth Slenczynska, US-Amerikanerin mit polnischen Wurzeln, darum trägt die CD auch den Titel „My Life in Music“. Wunderkind, erste öffentliche Auftritte mit vier Jahren. Schülerin von Artur Schnabel, Alfred Cortot und Sergej Rachmaninow, Freundin von Samuel Barber und vielen anderen bedeutenden Künstlerpersönlichkeiten des vergangenen Jahrhunderts. Und nun, 60 Jahre nach ihrer letzten Aufnahme eine neue CD mit ihren liebsten und persönlichsten Musikstücken.

Rachmaninow und Barber, den sie im Alter von fünf Jahren am Curtis Institute kennengelernt hat, sind auch die ersten Werke auf der CD gewidmet. Schon hier hat man das Gefühl, dass sich das leicht verschmitzte aber stets freundliche Lächeln von Ruth Slenczynska auf ihre Aufnahme überträgt. Vor allem im humoristisch angehauchten „Fresh from West Chester“ von Samuel Barber. Chopin hat im Musikleben der Pianistin immer eine große Rolle gespielt und so wundert es mich auch nicht, dass ihm auch hier viel Platz eingeräumt wird. Dazu noch jeweils eine Komposition Claude Debussy, Edvard Grieg und abschließend von Johann Sebastian Bach. Mag sein, dass die Finger von Ruth Slenczynska mittlerweile ein bisschen langsamer über die schwarzen und weißen Tasten gleiten als noch vor 60 oder 40 Jahren, aber um Virtuosität allein ist es ihr in ihrer gesamten Karriere nicht gegangen. Musik, die nichts zu sagen hat, ist verlorene Zeit – für sie selbst und für das Publikum. Hoffentlich hat Ruth Slenczynska durch ihr Klavierspiel und ihre Musik noch lange etwas zu sagen. (mg)