Der luxemburgische Pianist und Komponist David Ianni hat sich über mehrere Monate hinweg mit einem faszinierendem Projekt beschäftigt: Zu Besuch in europäischen Kulturhauptstädten, entstanden mit eigens gestalteten Klavieren Musikstücke, die nicht nur mitten in der jeweiligen Stadt uraufgeführt wurden, sondern auch noch filmisch festgehalten wurden: My Urban Piano. Im Gespräch mit Christoph Wellner erläutert Ianni jedes einzelne Stück dieser Sammlung, die vor kurzem auf CD erschienen ist.

(c) davidianni.com/myurbanpiano