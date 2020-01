Home Startseite Nach Beethoven …

Nachdem die Wiener Symphoniker im Jänner 2020 bisher ausschließlich Werke des Jahresregenten Ludwig van Beethoven gespielt haben, wird Enrique Mazzola der erste Dirigent im Jahr 2020 sein, der ein wenig „Abwechslung“ in den Orchesteralltag bringt. Er leitet Ende Jänner zwei Konzerte mit Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy und Antonín Dvořák. Michael Gmasz hat den Maestro während einer Konzertphase in Nürnberg telefonisch erreicht und ihn zu den bevorstehenden Konzerten in Wien und seine enge Verbindung zu den Wiener Symphonikern, aber auch über seinen Beitrag zum Beethovenjahr und diverse Pläne für die fernere Zukunft (er wird 2021/22 Music Director der Lyric Opera in Chicago) befragt.

Aus den Reihen des Orchesters kommt diesmal Geiger Stefan Pöchhacker zu Wort, der nach einer kurzen Pause im Februar den Konzertreigen mit dem nächsten Kammermusikfest wieder eröffnen wird.