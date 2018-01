Am 8. Jänner feierte der in Wien lebende russische Bass Evgeny Nesterenko seinen 80. Geburtstag. Und am 8. Jänner verstarb – vor 70. Jahren – Richard Tauber. Außerdem wäre da noch eine herrliche Händel-Oratorien-Box aus dem Hause Carus. Durch die Sendung führt Marion Eigl.

Inhalt teilen